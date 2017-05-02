Шарыченков, Орлов, Корягин и Синицын перешли в московское «Динамо»

Состав московского «Динамо» пополнили четыре хоккеиста. Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Защитники Глеб Корягин и Дмитрий Синицын перешли в московскую команду из «Лады» в обмен на денежную компенсацию. Из «Югры» аналогичным образом перебрались в московскую команду Континентальной хоккейной лиги вратарь Александр Шарыченков и защитник Егор Орлов.

Ранее стало известно, что защитник Андрей Миронов продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге.

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