Тротц: Кросби и Нисканен столкнулись, это игровой момент

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц считает, что защитник его команды Мэтт Нисканен не играл умышленно грубо против Сидни Кросби. Игрок «Кэпиталз» нанёс канадскому форварду удар в голову в начале первого периода третьего матча серии и был удалён до конца встречи. Кросби продолжить матч не смог. В настоящее время столичная команда уступает в серии со счётом 1-2.

«Мне показалось, что это был игровой момент. Кросби падал, они столкнулись», — цитирует тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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