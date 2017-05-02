Есмантович: откуда берутся миллиарды? Суммы трансферов в СМИ недостоверны

Президент ЦСКА Игорь Есмантович сказал, что информация о суммах трансферов, появившаяся в СМИ, не соответствуют действительности.

«Что касается истории с деньгами, то информация в СМИ недостоверна. К сожалению, есть моменты, когда наша пресса ведёт себя так, как считает нужным, не получая информацию из первых источников. Откуда берутся миллиарды, я не понимаю. Конечно, переходы хоккеистов регламентируются финансами. Шумаков, Шалунов и Окулов пришли за денежную компенсацию. Но суммы в прессе не соответствуют действительности.

Усиление, конечно, очень мощное. Но это ещё не говорит о том, что мы можем выиграть Кубок Гагарина. Для этого ещё больше надо поработать. Что касается переходов всех игроков в наш клуб, то это была стратегическая работа клуба, мы предполагали и понимали, что эти ребята входят в зону интересов национальной сборной. Все специалисты понимают, что это хоккеисты топового уровня», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полное интервью с Игорем Есмантовичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.