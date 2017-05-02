Тренерский штаб сборной России не рассчитывает на усиление из НХЛ

Главный тренер сборной России Олег Знарок сообщил, что не рассчитывает на возможное усиление команды игроками НХЛ, которые закончат выступление в плей-офф после второго раунда.

«Определились с составом. Считаем, что это лучшие хоккеисты, которые едут бороться за золото. Настроение великолепное, работу провели хорошую. Всё зависит только от нас. Хочу поблагодарить тренерский состав, Брагина, Браташа и всех остальных.

Из игроков НХЛ ни на кого сейчас не рассчитываем. Пока рассчитываем на своих игроков. А там идёт плей-офф", — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.