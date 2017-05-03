Салливан: потеря Кросби — ещё одна трудность, которую нам надо преодолеть

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан считает, что его команда должна приложить коллективное усилие, чтобы возместить потерю нападающего Сидни Кросби, который получил сотрясение мозга в третьем матче серии с «Вашингтон Кэпиталз».

«Ответственность ложится не только на одного Малкина. Это должно быть коллективное усилие. Это суть нашей команды. Мы верим в командную игру, так мы добивались успеха в течение сезона. Кажется, каждый раз разные игроки решают исход матча и помогают нам побеждать. Это просто ещё одна трудность, которую мы должны преодолеть. У нас их было немало в этом году, у нас большой опыт. Думаю, ребятам не терпится начать четвёртый матч», — приводятся слова Салливана на официальном сайте клуба.