Степан – рекордсмен среди форвардов «Рейнджерс» по числу матчей в плей-офф НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Дерек Степан в матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (4:1, 1-2 в серии) сделал голевую передачу.

26-летний американский хоккеист провёл свой 94-й матч в розыгрышах Кубков Стэнли, став рекордсменом нью-йоркского клуба среди нападающих. Степан опередил Уолта Ткачука, на счету которого 93 игры. Среди всех игроков «Рейнджерс» больше всего матчей в истории турнира провёл вратарь Хенрик Лундквист – 125. Далее расположились защитники Дэн Джирарди (119) и Марк Стаал (101). Степан – 4-й.