Состав «Торпедо» пополнил защитник Томаш Кундратек

Защитник сборной Чехии Томаш Кундратек перешёл в нижегородское «Торпедо», информирует официальный сайт команды.



27-летний защитник с опытом игры в Национальной хоккейной лиге (30 игр, 1+6) дебютировал в КХЛ в 2015 году. В течение последних двух сезонов чешский легионер выступал за рижское «Динамо» и братиславский «Слован», проведя в общей сложности 99 матчей и набрав в них 37 (14+23) очков.



Кундратек регулярно выступает в составе чешской национальной команды и примет участие в чемпионате мира—2017.

Капризов в ЦСКА, Миронов и Антипин в НХЛ. Таблица трансферов КХЛ ЦСКА приобрёл Капризова и тройку из «Сибири», Миронов и Антипин поехали в НХЛ, а «Торпедо» вернуло бывших — в таблице переходов КХЛ.