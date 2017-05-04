Салливан: Флёри — вратарь, с которым можно выиграть Кубок Стэнли

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан подвёл итоги после победы в четвёртом матче серии с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2, 3-1 в серии).



«Марк-Андре Флёри прибавил в игре в важный момент. Это вратарь, с которым можно выиграть Кубок Стэнли, и он доказывает это прямо сейчас.

Гюнцель умеет добиваться успешного результата, а сейчас он ещё и играет с куражом. Это умный хоккеист, способный подстраиваться и проявлять гибкость», – приводит слова Салливана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.