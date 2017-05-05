Макфи: Шипачёв провёл впечатляющую карьеру в КХЛ, он плеймейкер высокого класса

Генеральный менеджер «Лас-Вегаса» Джордж Макфи прокомментировал подписание контракта с российским нападающим Вадимом Шипачёвым. Функционер отметил сильные качества Шипачёва как плеймейкера. По мнению Макфи, карьера Шипачёва в КХЛ была впечатляющей.

«Вадим является плеймейкером высокого класса. Он провёл впечатляющую карьеру в КХЛ и был одним из лидеров в споре бомбардиров. Шипачёв успешно выступает за сборную России. Верим, что он станет хорошим игроком для НХЛ», — передаёт слова Макфи официальный сайт Национальной хоккейной лиги.