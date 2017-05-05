«Вегас» ведёт переговоры с Дадоновым, но игрок ещё не принял решения

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи сообщил, что клуб ведёт переговоры с нападающим СКА и сборной России Евгением Дадоновым, однако пока не известно, где россиянин продолжит карьеру. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Дадонов может перейти в «Вегас» вслед за Вадимом Шипачёвым. Сам Дадонов заявил, что все переговоры ведёт его агент.

«Мы ведём переговоры с Дадоновым. Но пока не знаем, выберет ли он „Вегас“, если даже приедет в НХЛ. Наличие такого российского хоккеиста, как Шипачёв, конечно, сыграет нам на руку, если мы захотим пригласить других россиян. Хорошо, когда есть кому помочь партнёрам по команде», — цитирует Макфи пресс-служба клуба.

Дадонов перейдёт в «Вегас» вслед за Шипачёвым