Сборная Канады обыграла Чехию на ЧМ-2017

Сборная Канады одержала победу над командой Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 4:1.
В первом периоде Райан О'Райлли вывел канадцев вперёд, а в начале второго периода Майкл Мэтисон увеличил преимущество, реализовав большинство. Лукаш Радил сократил отставание в середине третьего периода, однако вскоре Тайсон Бэрри сделал счёт 3:1, а окончательный результат установил Джефф Скиннер, поразивший пустые ворота.
Гудас завалил Жиру, но не Канаду. Фаворит ЧМ стартовал с победы
Чех Гудас одним ударом завалил одноклубника на лёд, но сборная Канады всё равно добилась уверенной победы.
ЧМ-2017. Сборная Чехии. Мразек, Пастрняк и Ворачек приехали за медалями
Йозефу Яндачу удалось собрать в сборной Чехии оптимальный состав, и теперь эта команда должна претендовать на медали чемпионата мира.
ЧМ-2017. Сборная Канады. Без Макдэвида, но с надеждой на новое золото
Команда Джона Купера полна амбиций защитить чемпионские титулы 2015 и 2016 годов, хотя суперзвёзд в её составе на этот раз нет.