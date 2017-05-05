Сборная Канады обыграла Чехию на ЧМ-2017

Сборная Канады одержала победу над командой Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 4:1.

В первом периоде Райан О'Райлли вывел канадцев вперёд, а в начале второго периода Майкл Мэтисон увеличил преимущество, реализовав большинство. Лукаш Радил сократил отставание в середине третьего периода, однако вскоре Тайсон Бэрри сделал счёт 3:1, а окончательный результат установил Джефф Скиннер, поразивший пустые ворота.

Гудас завалил Жиру, но не Канаду. Фаворит ЧМ стартовал с победы Чех Гудас одним ударом завалил одноклубника на лёд, но сборная Канады всё равно добилась уверенной победы.

ЧМ-2017. Сборная Чехии. Мразек, Пастрняк и Ворачек приехали за медалями Йозефу Яндачу удалось собрать в сборной Чехии оптимальный состав, и теперь эта команда должна претендовать на медали чемпионата мира.