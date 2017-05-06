Нападающий «Анахайм Дакс» Кори Перри поделился впечатлениями после победы в пятом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 ОТ, 3-2 в серии). «Анахайм» за четыре минуты до конца основного времени матча проигрывал со счётом 0:3, но снял вратаря и сумел отыграться, а потом победил в овертайме благодаря голу Перри.



«Я кричал всю дорогу Гецлафу, требуя шайбу. Мы знали, что Тальбо любит делать. Мы знали, как ему нравится играть. Они делали скаутинг против нас, мы — против них. Все эти маленькие вещи оказались под рукой в самый нужный момент», — цитирует игрока сайт лиги.