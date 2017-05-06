Сборная Беларуси потерпела разгромное поражение в матче с Чехией на ЧМ-2017

Сборная Беларуси потерпела разгромное поражение в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года с Чехией. Встреча, проходившая на «Аккор Хотелс — Арене» в Париже, завершилась со счётом 1:6.

В первом периоде чехи отличились дважды, авторами голов стали Петр Врана и Радко Гудас. После перерыва Александр Павлович сократил отставание, но Роман Червенка сделал счёт 3:1. В заключительной трети шайбы забросили Радим Шимек, Якуб Ворачек и Михал Кемпны, доведя счёт до разгромного.

Белорусы потерпели второе поражение подряд на старте турнира. Накануне они уступили сборной Финляндии со счётом 2:3.