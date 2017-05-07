Салливан: «Питтсбург» должен показать инстинкт убийцы и диктовать условия

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился ожиданиями от пятого матча полуфинала Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (3-1 в серии).

«Мы не можем быть удовлетворены. Мы должны оставаться голодными, у нас должен быть инстинкт убийцы. Мы должны контролировать игру, постараться диктовать свои условия. Мы должны быть настроены агрессивно, так мы должны выходить на каждый матч. Все наши ребята знают это. Мы уже проходили это не раз. Решающие матчи самые сложные, мы должны быть уверены, что покажем собранность и настойчивость в нашей игре, чтобы играть в полную силу», — приводятся слова Салливана на официальном сайте клуба.