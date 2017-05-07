Кузнецов и Овечкин забили свои 5-е голы в плей-офф c интервалом в 27 секунд

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и капитан столичной команды Александр Овечкин в матче второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (4:2) забросили шайбы с интервалом в 27 секунд.

Сначала Кузнецов вывел «Кэпиталз» вперёд 3:2, а потом отличился Овечкин. Это пятые шайбы российских игроков в нынешнем турнире. Всего в 11 матчах на счету Кузнецова и Овечкина по восемь (5+3) очков.

В настоящее время столичная команда уступает в серии со счётом 2-3.

Видео голов лидеров столичной команды доступны на официальном сайте НХЛ:

https://www.nhl.com/video/kuznetsovs-tough-angle-tally/t-289074550/c-51857303

https://www.nhl.com/video/ovechkins-top-shelf-snipe/t-289074550/c-51857403