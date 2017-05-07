Макфи: если бы «Вегас» в Шипачёва не верил, то не подписал бы контракт

Генеральный менеджер «Лас-Вегаса» Джордж Макфи признался, что в борьбе за экс-форварда СКА Вадима Шипачёва клуб-новичок НХЛ опередил многие команды. Также он рассказал о преимуществах клуба при переговорах с игроками.

«Для нас это очень ценное приобретение. Это очень результативный игрок, который обладает высоким мастерством и лидерскими качествами. Он хотел играть в «Голден Найтс», а мы хотели, чтобы он играл у нас. Мы считаем, что он окажет большое влияние на «Вегас» и принесёт нам много пользы. За Шипачева боролись многие клубы. Не знаю, кто именно это был, но многие. Мы считали, что два года – идеальный срок. Его это тоже устраивало. Это достаточный срок, чтобы посмотреть друг на друга и понять, захотим ли сотрудничать и в дальнейшем. Нам нравится этот контракт.

Не думаю, что адаптация займёт у него много времени. Перед нами были примеры Фетисова и Ларионова, а также более свежие в лице Панарина, Радулова, Зайцева. Если нечто подобное удастся Вадиму, это будет идеально. Если бы мы в него не верили, то не подписали бы контракт. Мы разработали соответствующую программу. Специальные люди будут помогать хоккеистам и их семьям переезжать и справляться со всеми трудностями, будут переводчики. Все будут готовы оказать помощь 24 часа в сутки.

Почему Шипачёв решил выбрать «Голден Найтс»? Основными факторами стали новые арена и тренировочный каток, общая дешевизна жизни, теплый климат, удобное географическое положение, фигура тренера Жерара Галлана и, что крайне важно, отсутствие необходимости платить подоходный налог, поскольку в штате Невада его нет. Это почти как получить бесплатный дом. Думаю, это будет важным фактором с точки зрения переговоров вообще со всеми игроками. Но только в том случае, если всё остальное будем делать правильно. Если будем принимать правильные решения, создадим хорошую команду, то люди сами к нам потянутся», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.