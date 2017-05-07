М. Стаал: «Рейнджерс» должны дома показать свой лучший хоккей

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Марк Стаал прокомментировал поражение от «Оттава Сенаторз» (4:5 ОТ) в пятом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли (2-3).

«Два последних матча получились очень хорошими. Сегодня они очень старались. Будем стремиться к этому же. Мы возвращаемся домой и должны там показать свой лучший хоккей. Мы здесь проиграли пару матчей. Вот и всё. У нас были шансы выиграть их, но мы ими не воспользовались. Теперь нам надо побеждать на своей площадке», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.