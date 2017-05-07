Италия – Россия: Наместников, Кучеров, Шипачёв и Панарин набрали по 4 очка

Сборная России на чемпионате мира – 2017 одержала разгромную победу над командой Италии со счётом 10:1. В составе россиян по четыре очка на свой счёт сумели записать сразу четыре игрока: Владислав Наместников (2+2), Артемий Панарин (2+2), Вадим Шипачёв (0+4) и Никита Кучеров (1+3).



Победа россиян стала самой крупной за всю историю встреч с итальянской сборной. Следующую игру команда Олега Знарка проведёт 8 мая, когда встретится с хозяевами турнира – сборной Германии.

В первой игре турнира Россия одолела Швецию — 2:1 ОТ.

Сборная России разгромила Италию на ЧМ-2017, забросив десять шайб