Кольяно: счёт в матче с «Эдмонтоном» мог быть и 1:20

Форвард «Анахайм Дакс» Эндрю Кольяно прокомментировал поражение от «Эдмонтон Ойлерз» (1:7) в шестом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли (3-3). Будет первый седьмой матч в текущем плей-офф НХЛ.



«Они два раза убегали один на один в первые десять минут. Мы не заслужили победу при такой игре. Счёт мог быть и 1:20. Это не столь важно. Болельщикам было приятно, что нас вот так разгромили. Теперь надо разобраться, что у нас не так, и двигаться дальше», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.