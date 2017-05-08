Гуськов: Хагеру повезло – его могли отметелить так, что ему бы не поздоровилось

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов оценил игру сборной России в матче чемпионата мира с командой Германии (6:3), а также выразил мнение по эпизоду с подсечкой на Сергее Мозякине.

«Хулиганское поведение некоторых игроков сборной Германии сбило нас с того курса, которым мы шли. Сборная России была намного сильнее. Мы держали шайбу намного больше, чем сборная Германии. Что хотели, то и делали в зоне атаки. Но начались эти потасовки, провокации со стороны немцев, и мы сбились на совершенно другую игру. За счёт этого им удалось забить три гола. Я думаю, что, если бы была задача забить те самые десять голов, которые мы забили в матче с Италией, то наши ребята бы это сделали, не отвлекаясь на провокационные моменты.

Нужно ли дисквалифицировать Хагера за фол на Мозякине? Дисциплинарный комитет должен рассмотреть этот эпизод. У нас в России не так давно начали с этим бороться, потому что после таких подсечек очень много игроков получали травмы. Сейчас у нас с этим строго, и на международном уровне нужно за такие действия не только удалять игрока, но и поступать с ним намного жёстче, чтобы другим не повадно было. Ненарочно такие вещи не делаются. Мозякин распрощался с шайбой, прошла пара секунд — и человек намеренно идёт бить и делает подсечку, а наш игрок получает травму. Я хочу сказать, что, если бы это был не чемпионат мира, то тот же Плотников отмутузил этого человека в майке сборной Германии. Но здесь сыграло роль то, что Плотников понимает, что он может быть дисквалифицирован за драку и повреждения, нанесённые сопернику. Немцу повезло в этом плане, потому что не только Плотников мог вступиться, а все оставшиеся четыре игрока могли бы его отметелить так, что ему бы не поздоровилось», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

За Мозякина немцам мстили кулаками и шедеврами. Россия выиграла перед 9 Мая Сборная России в матче с Германией потеряла Сергея Мозякина, но сполна отомстила за капитана, выиграв накануне Дня Победы.