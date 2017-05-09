Холтби: «Вашингтон» сыграл именно так, как и планировал

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» (5:2) в шестом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии в настоящее время 3-3, командам предстоит седьмой матч



«У нас многое получалось в атаке в сегодняшней игре, и это хорошо. Главное, что сегодня мы вышли на л`д и сыграли именно так, как планировали перед встречей. Теперь будем готовиться к решающему матчу в Вашингтоне», – передаёт слова игрока официальный сайт национальной хоккейной лиги.