Нападающий «Сент-Луиса» Якупов перенёс операцию на колене во время плей-офф

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Наиль Якупов перенёс операцию на колене во время плей-офф. Об этом сообщает журналист официального сайта НХЛ Лу Корак со ссылкой на генерального менеджера команды Дуга Армстронга.

«Сент-Луис» в плей-офф обыграл «Миннесоту Уайлд» в первом раунде со счётом 4-1 и уступил «Нэшвилл Предаторз» в полуфинале Западной конференции со счётом 2-4. Якупов не сыграл ни в одном матче. В регулярном чемпионате он принял участие в 40 играх, в которых набрал 9 (3+6) результативных баллов.