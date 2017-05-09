Бэбкок: приехал на ЧМ-2017, потому что дома не научишься чему-то новому

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок рассказал, почему приехал на чемпионат мира по хоккею 2017 года.

«Почему я приехал на чемпионат мира? Во-первых, я не научусь чему-то новому в хоккее, сидя дома. Я бы мог смотреть плей-офф НХЛ по телевизору, но ненавижу это делать. Но главная причина — я хочу узнать игроков. У нас в клубе есть люди, которые проводят в Европе весь год в поисках новых игроков. Для меня важно поддержать хоккеистов, узнать их поближе, потому что в итоге они вдохнут новую жизнь в нашу команду», — сказал Бэбкок в эфире TSN.