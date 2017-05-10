Нападающий Евгений Грачёв подписал новый контракт с «Торпедо», информирует официальный сайт клуба из Нижнего Новгорода. Новое соглашение рассчитано на два сезона.



В чемпионате Континентальной хоккейной лиги 2016-2017 годов 27-летний хоккеист сыграл за «Торпедо» 59 матчей, в которых заработал 19 (5+14) результативных баллов при показателе полезности "+5" и 25 минутах штрафного времени.



Напомним, ранее нижегородская команда активно поработала на трансферном рынке, подписав большое количество хоккеистов.

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