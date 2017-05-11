Салливан: «Питтсбург» показывает максимум в самые важные моменты

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после победы в решающем матче серии с «Вашингтон Кэпиталз» (2:0, 4-3 в серии) прокомментировал выход в финал Восточной конференции.

«Не знаю, могу ли я словами выразить всё, что думаю о нашей команде. С тех пор как я сюда пришёл, мы прошли через очень многое. И ребята всегда правильно реагируют на происходящее, справляются со сложностями, и сегодня они сделали это снова. Они показывают максимум в самые трудные моменты, когда ставки наиболее высоки.

Пожалуй, сегодня мы провели лучшую игру в плей-офф на данный момент и больше всего были похожи на тех, кем хотим быть», – цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.