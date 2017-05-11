«Нефтехимик» подтвердил подписание контракта с вратарём Ежовым

Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил контакт с голкипером Ильей Ежовым, информирует официальный сайт нижнекамской команды. Соглашение рассчитано на один год.

Прошедший сезон вратарь провёл в тольяттинской «Ладе», сыграв в 50 матчах и выиграв 14 из них. Всего в активе 30-летнего стража ворот 176 игр в КХЛ, в которых он одержал 79 побед.



Также клуб сообщил, что расторг контракт по обоюдному согласию с защитником Денисом Кузьминым. За «Нефтехимик» Кузьмин выступал на протяжении последних двух сезонов.