Россия — Дания: видеообзор матча ЧМ-2017

Сборная России по хоккею одержала уверенную победу над командой Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Заброшенными шайбами отметились Богдан Киселевич, Сергей Плотников и Никита Гусев. Вратарь Андрей Василевский сыграл на ноль, отразив 21 бросок.

Россияне одержали четвёртую победу подряд и являются лидерами группы А, набрав 11 очков. Датчане после четырёх матчей имеют в активе два очка.

Забыли о 10:1 и отказались от Овечкина. Россия обыграла Данию Обыграв датчан на домашнем чемпионате мира со счётом 10:1, в Кёльне сборная России не без труда одолела главного аутсайдера.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».