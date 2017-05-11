Василевский: в матче с Данией я не был в лучшей форме — допустил пару отскоков

Вратарь сборной России Андрей Василевский прокомментировал победу над Данией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (3:0).

«Сказались ли два выходных? Возможно. Я и сам не чувствовал себя в лучшей форме — пару отскоков ненужных допустил. Но парни забили важные голы — три за минуту, показали класс и дальше строго играли в обороне, довели дело до победы.

В этом и состоит командная игра — где-то я помогаю парням, где-то они мне, принимают броски на себя. Сегодня играли с хорошей командой, датчане не новички, создавали моменты — было тяжело с ними играть", — цитирует Василевского пресс-служба ФХР.