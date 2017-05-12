Сборная Швейцарии внесла в заявку на ЧМ-2017 защитника Шлумпфа и форварда Сури

Сборная Швейцарии внесла в заявку на чемпионат мира по хоккею 2017 года защитника Доминика Шлумпфа и нападающего Рето Сури. Об этом сообщается в официальном «твиттере» Международной федерации хоккея.

Швейцарцы после четырёх сыгранных матчей занимают второе место в группе В, набрав девять очков. Они одержали победы над Норвегией (3:0), Словенией (5:4 Б) и Беларусью (3:0), а также уступили по буллитам команде Франции (3:4).

На групповом этапе швейцарцам предстоят матчи с Канадой, Чехией и Финляндией.