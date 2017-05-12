Наместников: у России в команде один кулак, все друг с другом общаются

Нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной России Владислав Наместников поделился впечатлениями от участия в чемпионате мира по хоккею.

«У нас в команде один кулак, все друг с другом общаются. Конечно, с Кучеровым и Василевским чуть больше, но стараемся и других не обделять вниманием. Гусев для меня тоже не новый человек. Мы в сборной до 18 лет играли в одном звене. Конечно, кое-что приходится вспоминать, но с каждой тренировкой становится всё лучше.

Чувствую себя нормально. Я с самого детства играл в центре. Ощущаю себя на этой позиции комфортно. Буду продолжать работать, помогать как в защите, так и в нападении. Пытаюсь по чуть-чуть обучаться у каждого центра. Смотреть, как и кто играет. И вносить коррективы в свой хоккей. За Пашей Дацюком всегда наблюдал. Он классный центрфорвард. За Кросби и Малкиным тоже наблюдаю», — сказал Наместников в интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.