На «Чемпионате» стартовал опрос: «Какое место в группе займёт сборная России на ЧМ-2017?». Предлагаются следующие варианты ответа:
— первое;
— второе;
— третье;
— четвёртое;
— не выйдет из группы.
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
Пока россияне провели четыре матча и одержали четыре победы — над Швецией (2:1 Б), Италией (10:1), Германией (6:3) и Данией (3:0). В оставшихся матчах группового этапа нашей команде предстоит встретиться с командами США, Латвии и Словакии. Россия лидирует в группе А, набрав 11 очков. По девять очков в активе у США и Латвии, у Швеции — семь.
Россия и Канада станут первыми. Прогноз на групповой этап ЧМ-2017
Сборные России и Канады выиграют свои группы, а шведы и финны станут вторыми. Расставляем команды по местам и выделяем сильнейших.