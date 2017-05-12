На «Чемпионате» стартовал опрос: «Какое место в группе займёт сборная России на ЧМ-2017?». Предлагаются следующие варианты ответа:

— первое;

— второе;

— третье;

— четвёртое;

— не выйдет из группы.

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Пока россияне провели четыре матча и одержали четыре победы — над Швецией (2:1 Б), Италией (10:1), Германией (6:3) и Данией (3:0). В оставшихся матчах группового этапа нашей команде предстоит встретиться с командами США, Латвии и Словакии. Россия лидирует в группе А, набрав 11 очков. По девять очков в активе у США и Латвии, у Швеции — семь.