Ю. Гудачек: с Россией в каждом моменте нужно играть до конца, не давать слабину

Вратарь сборной Словакии Юлиус Гудачек поделился ожиданиями от матча группового этапа ЧМ-2017 с командой России. Матч пройдёт 13 мая, начало в 17:15 по московскому времени.

Россияне выиграли четыре матча из четырёх, потеряв лишь одно очко.

«Россия – настоящая «Красная машина». Нам нужно сыграть как минимум не хуже, чем с командой Германии. В каждом моменте нам нужно играть до конца, не давать слабину. Каждый из их игроков чуть-чуть повыше уровнем. Нам предстоят три очень тяжёлые игры – с командами России, США и Швеции. Если мы будем сражаться за каждую шайбу, то будем иметь шансы обыграть любого. На этом чемпионате мира выходит так, что мы можем сыграть как угодно: можем обыграть Россию, а можем и Италии проиграть», — сказал хоккеист.

Король «айс тайма» Панарин и первый гол Киселевича. Оценки сборной России Василевский отыграл на ноль, Киселевич забил первую шайбу на чемпионатах мира, а Панарин сыграл больше всех.