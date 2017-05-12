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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ю. Гудачек: с Россией в каждом моменте нужно играть до конца, не давать слабину

12 мая 2017, пятница. 11:47. Хоккей

Вратарь сборной Словакии Юлиус Гудачек поделился ожиданиями от матча группового этапа ЧМ-2017 с командой России. Матч пройдёт 13 мая, начало в 17:15 по московскому времени.

Россияне выиграли четыре матча из четырёх, потеряв лишь одно очко.

«Россия – настоящая «Красная машина». Нам нужно сыграть как минимум не хуже, чем с командой Германии. В каждом моменте нам нужно играть до конца, не давать слабину. Каждый из их игроков чуть-чуть повыше уровнем. Нам предстоят три очень тяжёлые игры – с командами России, США и Швеции. Если мы будем сражаться за каждую шайбу, то будем иметь шансы обыграть любого. На этом чемпионате мира выходит так, что мы можем сыграть как угодно: можем обыграть Россию, а можем и Италии проиграть», — сказал хоккеист.

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Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей Сборная Словакии — Хоккей ЧМ-2017
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