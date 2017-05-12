ЧМ-2017: нападающий сборной Словакии Скокан пропустит матч с командой России

Нападающий сборной Словакии Давид Скокан пропустит матч с командой России на чемпионате мира по хоккею.

Сборная России в субботу проведёт свой пятый матч на групповом этапе чемпионата мира, соперник — команда Словакии. Российские хоккеисты лидируют в группе А, потеряв одно очко в четырёх матчах. Россияне обыграли шведов, датчан и немцев, а также разгромили итальянцев. Разница шайб — 21-5.

Россия возглавила группу А, чемпионат мира получил новых звёзд из НХЛ Лундквист, Драйзайтль, Кузнецов и Орлов едут на ЧМ, Овечкин не поможет России, Латвия потерпела поражение, а Канада одолела Францию.

Скокан не участвовал в тренировке сборной Словакии. Как сообщили в пресс-службе национальной команды, у хоккеиста травма руки.