Гудачек займёт место в воротах сборной Словакии в матче с командой России

Юлиус Гудачек будет основным вратарём словацкой сборной в матче группового этапа ЧМ-2017 с национальной командой России. Встреча начнётся в 17:15 по московскому времени 13 мая. Об этом информирует sport.aktuality.

Россияне возглавляют группу — в активе команды Знарка четыре победы в четырёх матчах при одном потерянном очке. Сборная России обыграла датчан, немцев и шведов, а также разгромила итальянцев. Словацкая команда обыграла итальянцев, но уступила сборным Латвии, Дании и Германии.

Гудачек принял участие в четырёх матчах и пропустил 7 голов. В сезоне-2016/17 вратарь будет выступать в КХЛ за «Северсталь».

