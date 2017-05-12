Штястны: у словаков нет игроков НХЛ, но рассчитываем показать хорошую игру

Нападающий сборной Словакии Андрей Штястны поделился ожиданиями от матча группового этапа ЧМ-2017 с командой России. Россияне потеряли всего одно очко на турнире и возглавляют группу А. Словаки набрали четыре очка и занимают шестое место в группе.

«У россиян отличные игроки, такие как Никита Гусев, Вадим Шипачёв. Мы знаем о них по играм в КХЛ, и это может нам помочь. У нас нет игроков из Национальной хоккейной лиги, как у соперника. Но есть ребята из чешской и словацкой лиг, завтра мы рассчитываем показать хорошую игру.

С итальянцами у нас был первый матч. Поэтому мы волновались, и когда те забили, у нас начались проблемы. С датчанами мы проигрывали 0:3 после второго периода, но выиграли третий период 3:0. Теперь, если нам нужно выходит в четвертьфинал, надо выигрывать в остальных трёх матчах», — цитирует игрока ТАСС.