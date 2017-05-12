Лучшие голы и сейвы седьмого игрового дня ЧМ-2017

На групповом этапе чемпионата мира 2017 года близится восьмой день. Сборная России проведёт свой следующий матч 13 мая с национальной командой Словакии.

Действующие бронзовые призёры выиграли четыре матча из четырёх, потеряв одно очко. Команда Олега Знарка победила датчан, немцев и шведов, а также разгромила итальянцев.

«Чемпионат» подвёл итоги седьмого игрового дня группового этапа ЧМ-2017 и представил видео лучших голов и сейвов данного игрового дня.

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Также видео доступно на «Чемпионате»