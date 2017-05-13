Индрашис: впереди принципиальная игра с Россией, готовы к силовому хоккею

Нападающий сборной Латвии Микс Индрашис подвёл итоги после поражения в матче с командой США (3:5).

ЧМ-2017: сборная Латвии упустила преимущество в две шайбы и уступила США

«Хорошо играли. Получился обоюдоострый хоккей в обе стороны. Не стали отсиживаться в обороне, а сразу пошли забивать. У США мастеровитые игроки, но и мы старались. Конечно приятно, что на равных играем с американцами. Мы со всеми командами выглядим прилично, со шведами тоже. Жаль, что в третьем периоде с Америкой пропустили. Впереди матч с Россией, важная и принципиальная игра. В этой сборной собраны мастеровитые хоккеисты. Мы должны начинать играть сильно, как и сегодня. Готовы к силовому хоккею, стараемся играть жёстко», — сказал Индрашис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.