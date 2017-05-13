Киселевич: очень плохой лёд на ЧМ-2017 — его водой поливают и капли остаются

Защитник сборной России Богдан Киселевич прокомментировал победу над командой Словакии (6:0) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года и качество льда на арене в Кёльне. Второй период встречи задержали, чтобы заново залить лёд.

«Какие соперники есть, с такими и играем. Но впереди очень серьёзные матчи. Очень плохой лёд. Его, видимо, водой поливают, и капли остаются. Немецкий колхоз? Ну, можно и так сказать, это в раздевалке обсудим. Травма Мозякина? Всегда неприятно, когда кто-то травмируется», — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.