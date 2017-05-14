Салливан: «Питтсбургу» следовало чаще бросать по воротам

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение от «Оттавы Сенаторз» (1:2 ОТ) в первом матче финала Восточной конференции розыгрыша Кубка Стэнли. По мнению специалиста, его команде нужно было чаще бросать по воротам.

«Думаю, мы преодолевали нейтральную зону так, как мы и хотели, но нужно было чаще бросать по воротам. Мы искали лучшего продолжения в атаке и зачастую его не находили», – цитирует тренера американской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.