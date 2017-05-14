Райан: Пажо сейчас играет просто здорово

Форвард «Оттава Сенаторз» Бобби Райан после победы над «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ) в первом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ выделил действия своего партнёра Жана-Габриеля Пажо. Пажо в этом матче набрал 2 (1+1) очка. В 13 матчах Кубка Стэнли на его счету 8 голов, в 82 матчах регулярного чемпионата он забил только 12.

«Пажо сейчас играет просто здорово. В овертайме он отлично поборолся у борта, после чего шайба отлетела ко мне. Вообще он хорош в силовой борьбе, и у него отличный бросок, что он сегодня ещё раз продемонстрировал», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.