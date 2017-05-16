Рыспаев: в турнире Fight Nights могу быть только зрителем, я — хоккеист

Чемпион Казахстана Дамир Рыспаев сообщил, что не будет участвовать в боях MMA. Тафгай астанинской команды был бессрочно дисквалифицирован за избиение игроков «Куньлуня» в предсезонном матче.

«Попробовать свои силы в Fight Nights? В турнире Fight Nights я могу принять участие только в качестве зрителя. Так что если получится, то 19 мая обязательно буду на трибунах «Барыс Арены». Что касается моей спортивной специализации, то она одна – хоккеист. Все, кто интересуются этим видом спорта, прекрасно знают, что у игроков бывают разные миссии на площадке.

В этом году, мне кажется, я всем доказал, что могу быть не только тем Дамиром Рыспаевым, которого знали по моим первым двум сезонам в КХЛ. Мы с командой «Номад» стали чемпионами Казахстана. Благодарен тренерскому штабу, что предоставили шанс проявить свои игровые качества, давали достаточно времени на льду. Не мне ставить себе оценку за сезон. Но если бы спросили, доволен ли я, то однозначно сказал бы, что доволен. Отрабатывал в обороне, отдавал передачи, забивать получалось. При этом за весь сезон – ни одного штрафа за драку или даже грубость», — цитирует игрока «шайба.kz».