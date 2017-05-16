Цигер: сборная Словакии сделала всё, что могла, в матче со Швецией на ЧМ-2017

Главный тренер сборной Словакии Здено Цигер прокомментировал поражение в матче группового этапа Швеции (2:4) и вылет своей команды с чемпионата мира — 2017.

«Я счастлив, что ребята сделали всё, что могли, в последней игре, отдали всю энергию. У нас были хорошие шансы, но мы не использовали свои моменты, как и в этом матче, так и в предыдущих.

Почему не приехали игроки из НХЛ? Большинство хоккеистов было травмировано, у кого-то нет контрактов. Все по разным причинам не приехали. У нас поменялся президент, сейчас у нас молодая команда, мы её только строим», — передаёт слова Цигера корреспондет «Чемпионата» Дарья Тубольцева.