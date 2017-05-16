Грёнборг: Россия показывает сильный хоккей, но США также выглядят солидно

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг прокомментировал победу в матче группового этапа над Словакией (4:2), а также поделился ожиданиями от матча Россия — США.

«Тяжёлый матч, соперник показал хорошую игру. В первом периоде у нас были моменты, хорошо, что мы их реализовали. Мы играли хорошо, я доволен. Мы сегодня проделали хорошую работу.

Тяжело сказать, кто сегодня победит в матче Россия — США. Россия показывает сильный хоккей на этом чемпионате мира. Но США также выглядят солидно. Интересный будет матч», — передаёт слова Грёнборга корреспондет «Чемпионата» Дарья Тубольцева.