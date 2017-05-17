Эрхофф: сможет ли Германия победить Канаду? В одном матче возможно всё

Защитник сборной Германии Кристиан Эрхофф прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа над Латвией (4:3 Б) и выход в четвертьфинал чемпионата мира — 2017, где встретится со сборной Канады.

«Эта победа очень важна для всего немецкого хоккея, для детей и молодёжи. Мы действительно сделали что-то важное сегодня. Сможем ли мы обыграть Канаду в четвертьфинале? Да, в хоккее в одном матче возможно всё. Сейчас мы наслаждаемся моментом, а уже завтра сфокусируемся на матче с Канадой. Мы сделаем всё возможное. Первый гол сборной Германии был забит из офсайда? Я не знаю, на повторе должно было видно лучше», — передаёт слова Эрхоффа корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.