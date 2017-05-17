Перри: плей-офф — это горки, «Анахайму» нужно держать киль ровно

Форвард «Анахайм Дакс» Кори Перри после поражения в третьем матче финальной серии Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (1:2, 1-2 в серии) отметил, что его команде нужно сохранять равновесие.



«Плей-офф — это горки. Надо стараться держать киль ровно. Такую пилюлю, как сегодня, проглотить трудно, однако нужно готовиться к следующей встрече. Всё зависит от того, выполняешь ли ты план. То, что нам удалось во втором матче, и есть та игра, которую мы хотим показывать. В том числе в четвёртой встрече», — цитирует игрока официальный сайт лиги.