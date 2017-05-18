Буше: «Оттава» провела в этой серии девять периодов, не понравился лишь один

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ги Буше поделился впечатлениями после победы в третьем матче финала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:1 (2-1 в серии).



«Хороший матч. Команды провели три игры, девять периодов. Мы довольны тем, как сыграли восемь из них. Нам не понравился третий период второго матча в Питтсбурге», — приводит слова Буше официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В третьем периоде второго матча в Питтсбурге «Оттава» пропустила единственную шайбу, после которой проиграла встречу (0:1).

«Оттава» разгромила «Питтсбург» и вышла вперёд в серии