«Оттава» разгромила «Питтсбург» и вышла вперёд в серии

«Оттава Сенаторз» добился убедительной победы над «Питтсбург Пингвинз» в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ. Встреча состоялась на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе «Оттавы» по одной шайбе забросили Майк Хоффман (1-я минута), Марк Мето (11), Дерек Брассар (13), Зак Смит (13) и Кайл Туррис (39). Гол престижа за «Питтсбург» забил Сидни Кросби (47). Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 16 минут.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Сенаторз». Четвёртый матч противостояния также пройдёт в Оттаве 20 мая.