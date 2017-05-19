«Анахайм» прервал 10-матчевую домашнюю победную серию «Нэшвилла» в Кубке Стэнли

«Анахайм Дакс» в овертайме обыграл «Нэшвилл Предаторз» в четвёртом матче финальной серии Западной конференции (3:2 ОТ, 2-2 — в серии). Решающую шайбу в дополнительное время забил Нейт Томпсон с передачи Кори Перри.

Таким образом, «Анахайм Дакс» оборвал 10-матчевую победную серию «Нэшвилла» в Кубке Стэнли, продолжавшуюся ещё с прошлого сезона.

В последний раз «Предаторз» проигрывали на своём льду в первом раунде прошлого розыгрыша, уступив 22 апреля 2016 года тому же «Анахайму» (1:4, 4-3 — в серии).