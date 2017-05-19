Суббэн: «Нэшвиллу» удалось вернуться в игру, и это хорошо

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн прокомментировал поражение от «Анахайм Дакс» (2:3 ОТ) в четвёртом матче финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли (2-2).

«У них хорошая команда. Каждый матч серии будет очень упорным. В сегодняшней игре есть один позитивный момент. Мы ещё раз показали, что, когда мы играем в наш хоккей, нас не остановить. Нам удался третий период, у нас был шанс победить. Нам удалось вернуться в игру, и это хорошо. Были шансы и в овертайме, но не повезло. Когда бросаешь по воротам, может произойти много хорошего.

Они бросили и забили. Шайба влетела в сетку от моей клюшки. Обидно. Надо перевернуть страницу и подготовиться к следующей игре», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.