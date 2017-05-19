Матч звёзд НХЛ в 2018 году может пройти в Тампе

Матч звезд НХЛ — 2018 может состояться в Тампе. Об этом информирует NBC Sports со ссылкой на несколько сообщений. В декабре НХЛ подтвердила, что там планируется провести большое мероприятие.

Решение о проведении в 2018 году Матча звёзд НХЛ означает подтверждение отказа от участия игроков лиги в Олимпиаде. В 2006, 2010 и 2014 годах Матч звёзд по этой причине не проводился.

Ожидается, что лига точно определится с этим вопросом на момент публикации календаря на следующий сезон. В прошлом году календарь был представлен 21 июня.